لطفي الرياحي: كلفة اللحم "حي" عند الفلاح ب13 دينار علاش يتباع ب70د؟

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن أسعار اللحوم الحمراء ما تزال في نسق تصاعدي رغم تسجيل تراجع في أسعار الأعلاف.



وأوضح الرياحي، في مداخلة على موجات راديو الجوهرة ضمن برنامج "صباح الورد"، أن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحم تقدّر بحوالي 26 دينارا، غير أنه يُباع في محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 55 و70 دينارا.

