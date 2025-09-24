Babnet   Latest update 19:35 Tunis

لطفي الرياحي: كلفة اللحم "حي" عند الفلاح ب13 دينار علاش يتباع ب70د؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b014e368116.23580160_nihjopgmkfelq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 19:35
      
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن أسعار اللحوم الحمراء ما تزال في نسق تصاعدي رغم تسجيل تراجع في أسعار الأعلاف.

وأوضح الرياحي، في مداخلة على موجات راديو الجوهرة ضمن برنامج "صباح الورد"، أن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحم تقدّر بحوالي 26 دينارا، غير أنه يُباع في محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 55 و70 دينارا.



وأشار إلى أن أرباح القصابين تصل إلى 34 دينارا في الكيلوغرام الواحد، معتبرا أن هذا الهامش الكبير في الأرباح يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.




