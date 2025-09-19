عميد المحامين بوبكر بالثابت يستقبل رئيس جمعية القضاة التونسيين
استقبل عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، القاضي أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، الذي أدّى له زيارة مجاملة لتهنئته بانتخابه على رأس عمادة المحامين.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تقديم التهنئة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنتخب والتأكيد على أهمية التعاون بين سلكي المحاماة والقضاء في خدمة العدالة ودولة القانون.
يُذكر أنّ بوبكر بالثابت فاز بمنصب عميد المحامين للفترة 2025-2028 منذ الدور الأول، ليصبح العميد الثالث والعشرين منذ سنة 1958، بحصوله على أكثر من 2100 صوت متقدما على 8 منافسين آخرين، خلفا للعميد المنتهية عهدته حاتم المزيو.
