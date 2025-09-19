عميد المحامين بوبكر بالثابت يستقبل رئيس جمعية القضاة التونسيين

استقبل عميد المحامين، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025،رئيس جمعية القضاة التونسيين، الذي أدّى له زيارة مجاملة لتهنئته بانتخابه على رأس عمادة المحامين.وتندرج هذه الزيارة في إطاروالتأكيد على أهمية التعاون بين سلكي المحاماة والقضاء في خدمة العدالة ودولة القانون.