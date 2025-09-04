الزهروني: الإطاحة بمنحرف روع المتساكنين بالسرقة بالنطر
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني أوّل أمس من إيقاف مجرم خطير محلّ عدّة مناشير تفتيش، بعد أن تورّط في سلسلة من عمليات "السرقة بالنطر" استهدفت المواطنين بالجهة.
وكان المظنون فيه يعتمد أسلوب مباغتة المارة أثناء انشغالهم بالاتصال عبر هواتفهم الجوالة، فيختطف الأجهزة ويلوذ بالفرار على متن دراجة نارية، ما أثار حالة من الخوف والقلق في صفوف الأهالي.
وبعد مداهمة محكمة وتضييق الخناق عليه، تمكّن أعوان الأمن من محاصرته وإلقاء القبض عليه. وبعرضه على المتضرّرين، تمّ التعرف عليه منذ الوهلة الأولى. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بالمتهم ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.
