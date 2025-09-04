الزهروني: الإطاحة بمنحرف روع المتساكنين بالسرقة بالنطر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني أوّل أمس من إيقاف مجرم خطير محلّ عدّة مناشير تفتيش، بعد أن تورّط في سلسلة من عمليات "السرقة بالنطر" استهدفت المواطنين بالجهة.



وكان المظنون فيه يعتمد أسلوب مباغتة المارة أثناء انشغالهم بالاتصال عبر هواتفهم الجوالة، فيختطف الأجهزة ويلوذ بالفرار على متن دراجة نارية، ما أثار حالة من الخوف والقلق في صفوف الأهالي.

