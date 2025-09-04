Babnet   Latest update 11:54 Tunis

الزهروني: الإطاحة بمنحرف روع المتساكنين بالسرقة بالنطر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 11:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني أوّل أمس من إيقاف مجرم خطير محلّ عدّة مناشير تفتيش، بعد أن تورّط في سلسلة من عمليات "السرقة بالنطر" استهدفت المواطنين بالجهة.

وكان المظنون فيه يعتمد أسلوب مباغتة المارة أثناء انشغالهم بالاتصال عبر هواتفهم الجوالة، فيختطف الأجهزة ويلوذ بالفرار على متن دراجة نارية، ما أثار حالة من الخوف والقلق في صفوف الأهالي.



وبعد مداهمة محكمة وتضييق الخناق عليه، تمكّن أعوان الأمن من محاصرته وإلقاء القبض عليه. وبعرضه على المتضرّرين، تمّ التعرف عليه منذ الوهلة الأولى. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بالمتهم ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314323


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:57
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
31°-24
35°-25
33°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    