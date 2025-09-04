Babnet   Latest update 13:13 Tunis

بعثة اقتصادية وتجارية لشركات ناشئة تونسية تتحول الى عاصمة الكنغو الديمقراطية كنشاسا من 22 الى 27 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9672177d3e0.93003336_gpjlknihfmoeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 13:13
      
من المنتظر أن تتحول بعثة تونسية متكونة من مؤسسات صغرى ومتوسطة مجددة وشركات ناشئة الى عاصمة الكونغو الديمقراطية كنشاسا من 22 الى 27 سبتمبر الجاري.

وتندرج هذه البعثة الاقتصادية والتجارية التونسية في اطار برنامج "أفري ستارت" (AfriStart) الافريقي لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الافريقية.



ويتضمن برنامج هذه البعثة عقد لقاءات شراكة وأعمال بين الشركات التونسية ونظيرتها من الكونغو الديمقراطية وموائد مستديرة قطاعية في المجالات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي والتجديد الاجتماعي.

كما ينتظر تنظيم لقاءات تشبيك العلاقات بين الشركات الناشئة التونسية بالمجمعات والشركات الكبرى الكونغولية.

وترمي مجمل هذه اللقاءات الى احداث حركية حقيقية بين الشركات التونسية بنظيرتها الكونغولية واتاحة المجال لمزيد ربط علاقات شراكة فعلية مع فتح آفاق أوسع لتبادل التجارب والخبرات التكنولوجية.

ويعول المنظمون على نجاح هذه البعثة التي سيؤطرها برنامج "أفري ستارت" الذي تشرف عليه جمعية "واد ستارت" التونسية بالشراكة مع مركز التجديد "بلوموباشي" من الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن برنامج "قوافل" الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية.


الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:57
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 30
