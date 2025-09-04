مهرجان البندقية: 24 دقيقة من التصفيق لفيلم "صوت هند رجَب" لكوثر بن هنية

في عرضه العالمي الأول بمهرجان البندقية السينمائي الدولي، حظي فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ،مساء أمس الأربعاء، بتصفيق لمدة قياسية في تاريخ المهرجان، حيث واصل الحاضرون التصفيق على مدى 24 دقيقة تحية للعمل وتعبيرا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.



وينافس هذا الفيلم الروائي الطويل الذي يمتد على 89 دقيقة، على جائزة "الأسد الذهبي" للمسابقة الرسمية للدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي (من 27 أوت إلى 6 سبتمبر 2025) ، وهو عمل مستوحى من قصة الطفلة الفلسطينية "هند رجب" التي راحت ضحية جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني، حيث قُتلت في غزة يوم 29 جانفي 2024 بعد أن علقت في سيارة العائلة أثناء القصف الصهيوني، ويعتبر العمل دعوة لوقف الإبادة وأداة لحشد الدعم الدولي لمساندة القضية.



صوت #هند_رجب يذهل #مهرجان_البندقية بأطول تصفيق حار استمر 22 دقيقة وسط دموع وهتافات "الحرية لفلسطين"



وتزامنا مع التصفيق الحار الذي حظي به الفيلم بعد عرضه، علت أصوات الحاضرين مرددة شعار "الحرية لفلسطين"، وفي حركة مساندة للقضية، رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية داخل القاعة، معبرين عن التزام إنساني وسياسي واضح من عديد السينمائيين العالميين تجاه قضية تحرير فلسطين.ويسلط فيلم "صوت هند رجب" الضوء على قصة مسعفين من منظمة الهلال الأحمر تلقوا نداء استغاثة من الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي حوصرت داخل سيارة تحت قصف الاحتلال في غزة، ورغم محاولاتهم لطمأنتها عبر الهاتف، وسعيهم لإرسال سيارة إسعاف لإنقاذها إلا أنها لم تنجو من الإبادة.ويجمع هذا العمل في بطولته كلا من عامر حليحل، وكلارا خوري، ومعتز ملحيس، وسجى كيلاني.مهرجان البندقية دعوة لوقف حرب الإبادة في فلسطينقبل عرضه، استقطب الفيلم اهتماما واسعا وكان الحدث الأبرز في هذه الدورة من "بينالي البندقية"، وعلى هامش المهرجان، شهدت المدينة حركة شعبية غير مسبوقة نصرة لفلسطين، حيث تظاهر آلاف الإيطاليين يوم 30 أوت 2025 مطالبين بوقف الإبادة في غزة ومنددين بتواطؤ عديد الدول الغربية وصمتهم.وقد تم تنظيم هذه الحركة المساندة لفلسطين بدعوة من ائتلاف "Venise4Palestine" (البندقية من أجل فلسطين) بدعم من عديد الجمعيات ، إضافة إلى عدد من الفنانين ومهنيي سينما إيطاليين ومن مختلف دول العالم. وقد وجه هذا الائتلاف أيضا رسالة مفتوحة طالب فيها إدارة المهرجان باتخاذ موقف ضد الإبادة في غزة.نجوم عالميون يُعلون صوت "هند رجب"وتزامنا مع عرض "صوت هند رجب"، كان عدد من كبار الأسماء في عالم الفن السابع أعلنوا دعمهم للعمل وتقديم أنفسهم كمنتجين منفذين له، ومن بين هذه الأسماء براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان غلايزر، وهو ما يُعتبر تحولا هاما في موقف السينما الغربية تجاه القضية الفلسطينية.نجح فيلم "صوت هند رجب"، بعد عرضه الأول في البندقية وما حمله من شحنة معنوية، في الفوز بقلوب الجماهير التواقة إلى السلام ووقف الحرب على فلسطين المحتلة، ومن المتوقع أن يحظى هذا العمل بمزيد من الانتشار خاصة في ظل ترشيحه ليمثل تونس خلال الدورة 98 لجوائز الأوسكار التي سيتم الإعلان عنها يوم 15 مارس 2026 بلوس أنجلوس.ومن المنتظر أن يخرج فيلم "صوت هند رجب" إلى قاعات السينما التونسية بداية من يوم 10 سبتمبر الجاري..