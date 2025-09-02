خزندار: إيقاف منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e9d9a60bb0.31833222_pfeokhginjlqm.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، أول أمس، من محاصرة وإيقاف مجرم خطير بعد مداهمة أمنية دقيقة.



وقد تبيّن أنّ الموقوف محل 14 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، على خلفية تورّطه في قضايا تتعلّق بـالاعتداء بالعنف، تحويل وجهة، والسطو على محلات سكنية وتجارية.

