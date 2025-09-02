خزندار: إيقاف منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، أول أمس، من محاصرة وإيقاف مجرم خطير بعد مداهمة أمنية دقيقة.
وقد تبيّن أنّ الموقوف محل 14 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، على خلفية تورّطه في قضايا تتعلّق بـالاعتداء بالعنف، تحويل وجهة، والسطو على محلات سكنية وتجارية.
وباستشارة النيابة العمومية، أُذِن بالاحتفاظ به وإيداعه السجن، في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على القضاء.
