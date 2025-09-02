سيدي بوزيد: حلقة نقاش حول التوازن النفسي للنساء ضحايا العنف ببادرة من جمعية "النساء أولا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b711e3801402.22932947_fjqplmghienko.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت جمعية "النساء أولا" بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حلقة حوار حول التوازن النفسي للنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار مشروع "بداية" الذي تنفذه الجمعية للمساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء ضحايا العنف في الجهة.



وبيّنت مديرة المشروع نسرين عيوني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الورشة تندرج ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في إطار برنامج "بداية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يعمل على تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تعزيز قدرات فريق الجمعية ومراجعة أنظمتها وسياساتها، وتنفيذ جملة من الورشات لفائدة النساء ضحايا العنف، والدعم النفسي والتعهد النفسي بالنساء ضحايا العنف من خلال مجموعة من الحورات واللقاءات التي تهدف إلى خلق شبكة علاقات ودعم في ما بينهن.

