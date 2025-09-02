Babnet   Latest update 22:07 Tunis

سيدي بوزيد: حلقة نقاش حول التوازن النفسي للنساء ضحايا العنف ببادرة من جمعية "النساء أولا"

 نظمت جمعية "النساء أولا" بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حلقة حوار حول التوازن النفسي للنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار مشروع "بداية" الذي تنفذه الجمعية للمساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء ضحايا العنف في الجهة. 

وبيّنت مديرة المشروع نسرين عيوني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الورشة تندرج ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في إطار برنامج "بداية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يعمل على تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تعزيز قدرات فريق الجمعية ومراجعة أنظمتها وسياساتها، وتنفيذ جملة من الورشات لفائدة النساء ضحايا العنف، والدعم النفسي والتعهد النفسي بالنساء ضحايا العنف من خلال مجموعة من الحورات واللقاءات التي تهدف إلى خلق شبكة علاقات ودعم في ما بينهن. 

وأكدت أن المشروع يوفر مرافقة شاملة للنساء ضحايا العنف، ويعمل على تعزيز قدرات فريق الاصغاء والتوجيه القانوني التابع للجمعية، ومن أهم خطواته القادمة تأسيس مركز تكوين مهني لفائدة النساء ضحايا العنف وتكوينهن في مجالات "العولة" والحلويات والعصائر.

وأشارت إلى أن المشروع سيمكّن أيضا 10 نساء من ضحايا العنف من احداث مشاريع اقتصادية خاصة بهن بهدف تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.


