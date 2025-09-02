"رومانسيّة مسرطنة"؟ د. ذاكر لهيذب ينتقد ظهور السيجارة في كليب لفضل شاكر… وتعليقات المتابعين بين التأييد والدعابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6b5ef23d601.39944215_hgfjqelmpinko.jpg width=100 align=left border=0>

أثار طبيب القلب والشرايين د. ذاكر لهيذب نقاشًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي بعد تدوينة انتقد فيها ظهور سيجارة في أحد الفيديو كليبات الجديدة للفنان فضل شاكر، معتبرًا أنّ ربط الرومانسية بالتدخين “صورة مضلِّلة صحيًا” في سياق عالمي يتّجه إلى تجريم الترويج للتدخين وتقليص حضوره في الأعمال البصرية. وكتب لهيذب أنّ “الرومانسية المسرطِنة” تُضعف جهود مكافحة التدخين في المنطقة، لاسيما لدى الفئات الشابة المتأثّرة بصور النجوم.



التدوينة فتحت بابًا واسعًا للتفاعل بين مؤيّد يرى في الملاحظة تنبيهًا صحيًا مشروعًا، ومعترض اعتبرها مبالغة أو “قراءة طبيب” لا تُفسد نجاح العمل الفنّي. وبين الموقفين، غلبت التعليقات "الضامرة" وخفيفة الظل التي مزجت الطرافة بالنقاش.

