"رومانسيّة مسرطنة"؟ د. ذاكر لهيذب ينتقد ظهور السيجارة في كليب لفضل شاكر… وتعليقات المتابعين بين التأييد والدعابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6b5ef23d601.39944215_hgfjqelmpinko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
أثار طبيب القلب والشرايين د. ذاكر لهيذب نقاشًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي بعد تدوينة انتقد فيها ظهور سيجارة في أحد الفيديو كليبات الجديدة للفنان فضل شاكر، معتبرًا أنّ ربط الرومانسية بالتدخين “صورة مضلِّلة صحيًا” في سياق عالمي يتّجه إلى تجريم الترويج للتدخين وتقليص حضوره في الأعمال البصرية. وكتب لهيذب أنّ “الرومانسية المسرطِنة” تُضعف جهود مكافحة التدخين في المنطقة، لاسيما لدى الفئات الشابة المتأثّرة بصور النجوم.

التدوينة فتحت بابًا واسعًا للتفاعل بين مؤيّد يرى في الملاحظة تنبيهًا صحيًا مشروعًا، ومعترض اعتبرها مبالغة أو “قراءة طبيب” لا تُفسد نجاح العمل الفنّي. وبين الموقفين، غلبت التعليقات "الضامرة" وخفيفة الظل التي مزجت الطرافة بالنقاش.



من تعليقات المتابعين

Kadir Touaiti: “كل واحد يشوف من زاوية اختصاصه: الطبيب شاف السيجارة، الحجام شاف اللحية!”*
Sana Saidane: “تفرّجت ألف مرّة… والله ما فقت بالسيجارة.”*
Samia Kanzari: “أما خير ولا يشدّ سلاح؟”*
Gharbi Hassoun: “هو شادّ سيقارو… وإنت تسكّر على الغناية.”*
Ahlem Ben Brahim: “والله لا فطّنت بيها… الغناية خدّرتنا.”*
Walid Bellaaj: “القراءة الطبية غير القراءة الفنية… كلّ واحد يغنّي على ليلاه.”*
Joujou Joujou: “سيّبو الراجل يتكيف… وإحنا نشيخو بالغناية.”*
Hamdi BK: “كان اتشوف ‘سرطان الكورة’ آش عمل… الدخان أهون!”*
Sadok Zitoun: “يا دكتور، اسمع من غير ما تتفرّج.”*
تعليق متداول: “هو يتقاسم شجونو مع سيجارة… وإحنا نتقاسمها مع الكومنتير!”*


زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

