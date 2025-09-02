Babnet   Latest update 15:29 Tunis

قبلي: رفع 160 مخالفة اقتصادية إثر 2000 زيارة تفقد خلال شهر أوت المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ec917145cc503.03073855_gljenkqipfohm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بقبلي، خلال شهر أوت المنقضي، إجمالي 160 مخالفة عقب القيام بحوالي 2000 زيارة تفقد، وفق المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح.

وأضاف صالح، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الثلاثاء، أن حملات الرقابة خلال الشهر المنقضي أسفرت أيضا عن حجز 4 أطنان من الفرينة المدعمة لدى مخابز مصنفة من اجل الاخلال بتراتيب الدعم، مشيرا الى انه تم التركيز بالخصوص على القطاعات ذات الصلة بالعودة المدرسية من خلال متابعة تزود انتظامية تزود الجهة بالكتاب المدرسي والكراس المدعم.

وأوضح أن اعمال المراقبة المنجزة ضمن حملات مشتركة بين  اعوان  الادارة الجهوية للتجارة، والمصالح الامنية والديوانية، فضلا عن اعوان الصحة واعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت مختلف مسالك التوزيع من تجار جملة و تفصيل، الى جانب مراقبة الطرقات، والاسواق الاسبوعية، واستهدفت بالاساس قطاعات الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والاسماك، فضلا عن قطاعات  المواد المدرسية والملابس الجاهزة.


