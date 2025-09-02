Babnet   Latest update 08:24 Tunis

مقتل 1000 شخص بانهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة بغرب السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b69bf1c92594.05487307_qiekmojglhpnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 08:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - أعلنت حركة جيش تحرير السودان يوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة بغرب السودان، ولم ينج منه سوى شخص واحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز .

وذكرت الحركة، بقيادة عبد الواحد محمد نور، في بيان أن الانهيار وقع في 31 أوت بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.



ودعت الحركة، التي تسيطر على المنطقة الواقعة في إقليم دارفور، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا، من رجال ونساء وأطفال.

وأضاف البيان أن القرية "سويت بالكامل بالأرض". وكان السكان قد لجأوا إلى منطقة جبال مرة هربا من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء.

وتسببت الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في وضع أكثر من نصف سكان السودان في مستويات حرجة من الجوع، وأجبرت الملايين على النزوح من منازلهم، فيما تتعرض مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لهجمات متواصلة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314225


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
30°-22
32°-22
31°-23
35°-25
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   972,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    