مقتل 1000 شخص بانهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة بغرب السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b69bf1c92594.05487307_qiekmojglhpnf.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلنت حركة جيش تحرير السودان يوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة بغرب السودان، ولم ينج منه سوى شخص واحد، حسبما ذكرت وكالة رويترز .



وذكرت الحركة، بقيادة عبد الواحد محمد نور، في بيان أن الانهيار وقع في 31 أوت بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

