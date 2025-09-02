3 آلاف مخفّض سرعة في تونس… ووزارة التجهيز تحذّر من المخالفات

قال علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، إن الشبكة المرقّمة للطرقات في تونس تضمّ نحو 3 آلاف مخفّض سرعة موزّعة على 24 ولاية، مؤكّدًا أنّ نسبةً منها غير مُرخّصة وتخضع للإزالة والتتبّعات القانونية. وجاء ذلك خلال تدخّل إذاعي في فقرة الدنيا وما فيها ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة.



إطار قانوني واضح… وترخيص عبر لجان جهوية



مخالفات وعقوبات… والإزالة ليست “عمليّة سهلة”



ما هو بلدي وما هو وطني



صيانة الشبكة… والحمولات الزائدة “العدوّ الأوّل للطريق”



عودة مدرسية في ظروف آمنة



المخفّضات أداة سلامة لا مجال للعشوائية



أوضح المسؤول أنّ تركيز المخفّضات منظَّم بـبين وزارات التجهيز والإسكان والداخلية والشؤون المحلية، يحدّد(المقاييس، الارتفاع، الطول، وأماكن التركيز المسموح بها ومناطق التحجير). ويُبتّ في مطالب التركيز ضمنبرئاسة الوالي وعضوية البلديات والأمن والتجهيز، بناءً علىوخاصة قرب المدارس ومناطق الكثافة داخل مواطن العمران.شدّد بن محمد على أنّ، وأنّتتطلّب تنسيقًا حتى لا تتحوّل نقاط التدخّل إلى. ولفت إلى أنّ—خصوصًا ارتفاع يفوق—يعطّل حركة الحافلات والمركبات الثقيلة ويُفاقم المخاطر.بيّن المتحدّث أنّ؛ إذ لا يمكن لوزارة التجهيزخارج نطاق اختصاصها، لكنهامع البلديات والسلطات الأمنية لإزالة المخالفات وتقويم الوضعيات.تُخصّص الوزارة اعتمادات سنوية تناهزلصيانة الشبكة المرقّمة (الوطنية/الجهوية/المحلية) تُوزَّع بحسب طول الشبكة وحاجيات الولايات وحالة الطرقات. واعتبر بن محمد أنّهي “”، مؤكّدًا العمل مع وزارتيلتعزيزوتطبيقعلى التجاوزات بما يُطيل عمر البنى التحتية.تمام 👌إليك الصياغة بعد نسبة التصريحات إلى الضيفأكد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، أنّ الوزارة أعدّت برنامجًا خاصًا بمناسبة العودة المدرسية يهدف إلىبمحيط المدارس والمعاهد. وأضاف أنّه يجري التنسيق، حيثما أمكن، من أجلللحدّ من المخاطر، مشيرًا كذلك إلى التوجّه نحوواعتماد تجهيزاتفي إطار تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.وشدّد علي بن محمد على أنّ، وأنّه لا يمكن تركيزها أو إزالتها إلا وفق المواصفات القانونية والفنية المحددة. واعتبر أنّ أي تجاوز أو عشوائية في هذا المجال يمثّل، لافتًا إلى أنّ الجهود متواصلة عبربما يضمن