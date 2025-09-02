انطلاق عملية بيع تذاكر "عرض السيرك الخيري"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a8a6d8333d31.84923429_qjhmoglpifkne.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق اليوم الثلاثاء بدار الثقافة ودار الشباب بالمحمدية عملية بيع تذاكر العرض الخيري ل"سيرك باباروني" الذي سيُقام يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وستُخصص عائداته لتوفير المستلزمات المدرسية للعائلات المعوزة.



هذا العرض الذي يُقام بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية بمنطقة المحمدية، سيتم بيع تذاكره بسعر رمزي، إذ يبلغ ثمن التذكرة خمسة دنانير، بما من شأنه أن يساهم في خلق حركية تضامنية بين أبناء المنطقة وغيرهم ممن يهتمون بالمساهمة في دعم حق الأطفال في التعليم.

