انطلاق عملية بيع تذاكر "عرض السيرك الخيري"

Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 13:38
      
تنطلق اليوم الثلاثاء بدار الثقافة ودار الشباب بالمحمدية عملية بيع تذاكر العرض الخيري ل"سيرك باباروني" الذي سيُقام يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وستُخصص عائداته لتوفير المستلزمات المدرسية للعائلات المعوزة.

هذا العرض الذي يُقام بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية بمنطقة المحمدية، سيتم بيع تذاكره بسعر رمزي، إذ يبلغ ثمن التذكرة خمسة دنانير، بما من شأنه أن يساهم في خلق حركية تضامنية بين أبناء المنطقة وغيرهم ممن يهتمون بالمساهمة في دعم حق الأطفال في التعليم.

وحسب ما ورد في البلاغ الذي نشره المشرفون على فرقة باباروني في صفحتهم الرسمية على الفايسبوك فإن "عرض السيرك الخيري" سيحمل طابعا عصريا وسيعتمد على ديكور حديث وسيكون موجها إلى مختلف الفئات العمرية حتى يستمتع به أفراد العائلة من كبار وصغار.




