الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة الخامسة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستُقام على امتداد ثلاثة أيام، من الخميس 11 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.



وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:

