الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة الخامسة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستُقام على امتداد ثلاثة أيام، من الخميس 11 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.
وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:
* الخميس 11 سبتمبر
• ملعب بئر بورقبة – الساعة 16: مستقبل سليمان 🆚 الأولمبي الباجي
• ملعب القيروان (العواني) – الساعة 16: شبيبة القيروان 🆚 مستقبل المرسى
• ملعب المتلوي – الساعة 16: نجم المتلوي 🆚 شبيبة العمران
* الجمعة 12 سبتمبر
• ملعب رادس – الساعة 16: النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي
• ملعب قابس – الساعة 16: مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي
* السبت 13 سبتمبر
• ملعب باردو – الساعة 16: الملعب التونسي 🆚 الترجي الرياضي
• ملعب بن جنات بالمنستير – الساعة 16: الاتحاد المنستيري 🆚 النجم الساحلي
