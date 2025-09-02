Babnet   Latest update 19:06 Tunis

الرابطة 1- برنامج مقابلات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستُقام على امتداد ثلاثة أيام، من الخميس 11 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.

وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:



* الخميس 11 سبتمبر
• ملعب بئر بورقبة – الساعة 16: مستقبل سليمان 🆚 الأولمبي الباجي
• ملعب القيروان (العواني) – الساعة 16: شبيبة القيروان 🆚 مستقبل المرسى
• ملعب المتلوي – الساعة 16: نجم المتلوي 🆚 شبيبة العمران

* الجمعة 12 سبتمبر
• ملعب رادس – الساعة 16: النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي
• ملعب قابس – الساعة 16: مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي

* السبت 13 سبتمبر
• ملعب باردو – الساعة 16: الملعب التونسي 🆚 الترجي الرياضي
• ملعب بن جنات بالمنستير – الساعة 16: الاتحاد المنستيري 🆚 النجم الساحلي


