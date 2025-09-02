رئيس الجمهورية يجتمع بعدد من أصحاب حاملي شهادة الدكتوراه
تعرّض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه امس الاثنين، بعدد من أصحاب حاملي شهادة الدكتوراه إلى الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع، مؤكّدا على أن المناظرة هي الأساس في الانتداب مع ضرورة إحاطتها بكلّ الضمانات حتّى تكون شفّافة ،ويتمّ التعامل مع كل المترشّحين على قدم المساواة
كما تطرّق رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة، إلى أنّ الكفاءات، سواء من أصحاب الدكتوراه أو من أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم، متّقدون حماسا وشعورا مفعما بالمسؤولية ستفتح أمامهم آفاق واسعة لتحمّلها لتعويض من لم يتحمّلها على الوجه المطلوب، بل أكثر من ذلك يمثّل داخل العديد من المرافق العمومية امتدادا للّوبيات
كما تطرّق رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة، إلى أنّ الكفاءات، سواء من أصحاب الدكتوراه أو من أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم، متّقدون حماسا وشعورا مفعما بالمسؤولية ستفتح أمامهم آفاق واسعة لتحمّلها لتعويض من لم يتحمّلها على الوجه المطلوب، بل أكثر من ذلك يمثّل داخل العديد من المرافق العمومية امتدادا للّوبيات
واضاف رئيس الجمهورية انه من تنقصه التّجربة سيكتسبها ،ومن يعمل على تأجيج الأوضاع وفاقد للوطنية ،وأكثر من ذلك يعمل على التنكيل بمنظوري الإدارة لا حاجة لتونس به، بل هو في عداد الأعداء لها
واكّد تجديده ان وطننا العزيز في مرحلة البناء والتشييد في حاجة إلى سواعد وعقول أحراره وحرائره ،فكلّهم يتّقدون حماسا ومفعمون بروح البذل والعطاء للعبور النهائي الذي لا رجعة بعده.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314222