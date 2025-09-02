رئيس الجمهورية يجتمع بعدد من أصحاب حاملي شهادة الدكتوراه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b68e3d4f7aa0.11116459_lgjomfphiqnek.jpg width=100 align=left border=0>

تعرّض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه امس الاثنين، بعدد من أصحاب حاملي شهادة الدكتوراه إلى الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع، مؤكّدا على أن المناظرة هي الأساس في الانتداب مع ضرورة إحاطتها بكلّ الضمانات حتّى تكون شفّافة ،ويتمّ التعامل مع كل المترشّحين على قدم المساواة



كما تطرّق رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة، إلى أنّ الكفاءات، سواء من أصحاب الدكتوراه أو من أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم، متّقدون حماسا وشعورا مفعما بالمسؤولية ستفتح أمامهم آفاق واسعة لتحمّلها لتعويض من لم يتحمّلها على الوجه المطلوب، بل أكثر من ذلك يمثّل داخل العديد من المرافق العمومية امتدادا للّوبيات

