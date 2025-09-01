SFBT: Mise au point concernant les informations fallacieuses diffusées sur les réseaux sociaux

Communiqué de Presse - La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT), cotée à la Bourse de Tunis et acteur industriel de référence depuis plus d’un siècle, tient à exprimer sa profonde indignation face à la campagne de désinformation et de diffamation dont elle fait actuellement l’objet sur certaines plateformes numériques.



Ces publications, dépourvues de tout fondement, véhiculent des rumeurs portant atteinte à l’intégrité de la SFBT, à sa gouvernance et à ses engagements sociétaux. Elles ne reflètent en rien la réalité de ses activités, lesquelles reposent sur la transparence, le respect des lois et la conformité aux normes les plus exigeantes en matière de gouvernance responsable.



Dans ce contexte, la SFBT rappelle et réaffirme :avec les autorités de contrôle et de régulation, en particulier dans le cadre de l’intervention de la Brigade des Investigations et de Lutte Contre l’Évasion Fiscale, effectuée le 26 mai 2025 dans le strict exercice de ses prérogatives habituelles, contrairement à ce qui a été colporté le 2 août 2025.à collaborer dans le cadre des contrôles réglementaires usuels avec l’ensemble des autorités compétentes.des procédures réglementaires et des standards de gouvernance, à travers :* un dispositif de contrôle interne assuré par la direction du contrôle de gestion, l’audit interne et un comité d’audit relevant du conseil d’administration, présidé par une administratrice indépendante ;MTBF (réseau PwC)Cabinet d’Audit et de Consultants*.au développement de l’économie nationale, à la création d’emplois et à la valorisation du savoir-faire industriel tunisien.L’intégrité de la SFBT ne saurait être jugée à l’aune de rumeurs ou d’allégations infondées, mais s’apprécie dans la probité de ses pratiques, la solidité de sa gouvernance et la constance de son engagement industriel et sociétal.La société condamne fermement toute tentative de manipulation, de dénigrement ou d’atteinte injustifiée à sa réputation ainsi qu’à celle de ses dirigeants et de ses collaborateurs. Elle se réserve le droit d’engager toutes actions judiciaires nécessaires à l’encontre des auteurs, instigateurs ou diffuseurs de ces campagnes de désinformation.Fidèle à ses valeurs de, la SFBT réaffirme son engagement à poursuivre ses activités en toute transparence, au service de ses partenaires, collaborateurs, actionnaires et de l’ensemble des institutions nationales.