حركة تونس إلى الأمام تعلن تضامنها مع رئيس فنزويلا وتثير جدلاً داخلياً

أصدرت حركة تونس إلى الأمام يوم الأربعاء 20 أوت بياناً عبّرت فيه عن تضامنها مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة أن ما يتعرض له يمثل "هجمة إمبريالية تستهدف الثورة البوليفارية".



موقف الحركة



جدل وانتقادات



"راجلها ممدود وهي تبكي على مسعود"

انتقدت الحركة إعلانعن مضاعفة المكافأة المرصودة لاعتقال مادورو، ووصفت ذلك بأنهتهدف إلى تصويره كـ"رأس تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية والمسؤول عن تدمير شباب الولايات المتحدة".وأكدت الحركة أن هذا القرار يمثل "إعلان حرب ضدّ الثورة البوليفارية" ويستهدف بالأساسبيان الحركة أثارداخل الساحة الوطنية. واعتبر العديد من النشطاء أن الحركة انشغلت بملفات خارجية في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بينوسخر بعض المعلقين من موقف الحركة بالقول:في إشارة إلى ما وصفوه بـ"الصمت إزاء القضايا الوطنية" مقابل الاهتمام بتطورات الوضع في فنزويلا.وكانت كاراكاس "وصفت إعلان وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عن مضاعفة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال رئيس فنزويلا بأنه سيرك ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن" المشكلات الداخلية.جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو، مضاعفة بذلك لمكافأة الـ25 مليون دولار التي حددتها الإدارة الأمريكية السابقة في جانفي الماضي.واتهمت بوندي الرئيس الفنزويلي بأنه يستخدم المنظمات الإرهابية الدولية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.