عز السوسي: استقرار الدينار وتحويلات الجالية يدعمان التوازن المالي لتونس

أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية معز السوسي، لدى استضافته اليوم في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ نسبة التضخم تراجعت خلال شهر جويلية 2025 إلى 5,3% بعد أن كانت 5,4% في جوان، مبرزًا أنّ ذلك يعود أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وأشار السوسي إلى أنّ التضخم يقاس عبر ثلاثة مؤشرات، وهي الاستهلاك والإنتاج والمخفّض الضمني للناتج الداخلي الخام، مبيّنًا أنّ المعهد الوطني للإحصاء يعتمد في حسابه على متابعة أسعار ما لا يقل عن 750 سلعة وخدمة مصنفة إلى أكثر من 5000 صنف.

