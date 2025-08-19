عز السوسي: استقرار الدينار وتحويلات الجالية يدعمان التوازن المالي لتونس
أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية معز السوسي، لدى استضافته اليوم في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ نسبة التضخم تراجعت خلال شهر جويلية 2025 إلى 5,3% بعد أن كانت 5,4% في جوان، مبرزًا أنّ ذلك يعود أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار السوسي إلى أنّ التضخم يقاس عبر ثلاثة مؤشرات، وهي الاستهلاك والإنتاج والمخفّض الضمني للناتج الداخلي الخام، مبيّنًا أنّ المعهد الوطني للإحصاء يعتمد في حسابه على متابعة أسعار ما لا يقل عن 750 سلعة وخدمة مصنفة إلى أكثر من 5000 صنف.
وفي قراءته للوضع الاقتصادي، أوضح الخبير أنّ مخزون العملة الأجنبية سجّل ارتفاعًا ليصل إلى ما يعادل 105 أيام توريد بفضل تطوّر تحويلات التونسيين بالخارج (+8,3%) والعائدات السياحية (+8,2%) خلال النصف الأول من السنة. كما توقّع أن تتجاوز تحويلات الجالية التونسية بالخارج 10 آلاف مليون دينار مع نهاية 2025، في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس.
ولفت السوسي إلى أنّ استقرار الدينار أمام الدولار (2905 مليم) واليورو (3353 مليم) يعدّ مؤشرًا إيجابيًا مقارنة بعملات بلدان أخرى تمرّ بظروف اقتصادية مشابهة.
وبخصوص نسب النمو، كشف السوسي أنّ الاقتصاد التونسي سجّل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نسبة نمو في حدود 3,2%، مشيرًا إلى أنّ بلوغ النسبة المستهدفة بـ 3,2% لسنة 2025 يتطلب تحقيق نمو في حدود 4% خلال الثلاثيين الثالث والرابع، وهو أمر ممكن في حال تحسّن صادرات الفوسفات وزيت الزيتون إلى جانب استمرار النسق الإيجابي للعائدات السياحية والتحويلات.
