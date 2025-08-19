غازي معلّى: الأزمة الليبية لن تُحل إلا بحوار سياسي شامل

في مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، قدّم الخبير في الشأن الليبي غازي معلّى قراءة تحليلية للوضع السياسي في ليبيا على ضوء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى تونس ولقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد.



المجلس الرئاسي ودوره السياسي والأمني



المبادرات الأممية واستمرار الانقسام



الحاجة إلى حل سياسي شامل



أوضح معلّى أنّيمثل السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، وتقتصر مهامه على الملفات الخارجية والدفاع والأمن. وأكّد أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان بطبيعته، تناول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأشار إلى أنّ ليبيا ما تزال تحت تأثير مباشر للبعثة الأممية، التي تستعد في الأيام القادمة لطرح، مؤكداً أنّ ذلك يعكس استمرار الاعتماد على الحلول الخارجية في ظل الانقسام الداخلي.وأضاف أن بعضفي ليبيا مُنعت "بقوة السلاح"، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة المؤسسات المحلية على فرض مسار انتخابي شفاف وديمقراطي.وشدّد معلّى على أنّ الوضع الراهن يتطلب التوصل إلىيفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وتشريعية جامعة، باعتبارها السبيل الوحيد لإرساء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة ليبيا نحو الاستقرار.