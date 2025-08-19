Babnet   Latest update 08:47 Tunis

غازي معلّى: الأزمة الليبية لن تُحل إلا بحوار سياسي شامل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6822e88b789d37.57447212_okjqlinmpehgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 08:47
      
في مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، قدّم الخبير في الشأن الليبي غازي معلّى قراءة تحليلية للوضع السياسي في ليبيا على ضوء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى تونس ولقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

المجلس الرئاسي ودوره السياسي والأمني


أوضح معلّى أنّ المجلس الرئاسي الليبي يمثل السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، وتقتصر مهامه على الملفات الخارجية والدفاع والأمن. وأكّد أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان بطبيعته تشاورياً، تناول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.


المبادرات الأممية واستمرار الانقسام

وأشار إلى أنّ ليبيا ما تزال تحت تأثير مباشر للبعثة الأممية، التي تستعد في الأيام القادمة لطرح مبادرة جديدة تتعلق بخارطة الطريق السياسية، مؤكداً أنّ ذلك يعكس استمرار الاعتماد على الحلول الخارجية في ظل الانقسام الداخلي.

وأضاف أن بعض الانتخابات البلدية في ليبيا مُنعت "بقوة السلاح"، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة المؤسسات المحلية على فرض مسار انتخابي شفاف وديمقراطي.

الحاجة إلى حل سياسي شامل

وشدّد معلّى على أنّ الوضع الراهن يتطلب التوصل إلى حل سياسي دائم يفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وتشريعية جامعة، باعتبارها السبيل الوحيد لإرساء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة ليبيا نحو الاستقرار.


