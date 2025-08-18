وفاة عون "الستاغ" بسوسة.. النقابة تدق ناقوس الخطر حول شروط السلامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2d9221bf477.27915147_ioejkfqpmglhn.jpg width=100 align=left border=0>

توفي صباح أمس الأحد عون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) محمد العابد، البالغ من العمر 33 سنة، أثناء قيامه بإصلاح عطب كهربائي بسوسة الشمالية.



وأكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أن الفقيد، وهو أب لطفلين وزوجته حامل في أشهرها الأخيرة، فارق الحياة في ظروف مأساوية مشابهة لحوادث سابقة، إذ تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف الأعوان المباشرين والمتعاقدين مع الشركة بين سنتي 2021 و2024.

