وفاة عون "الستاغ" بسوسة.. النقابة تدق ناقوس الخطر حول شروط السلامة
توفي صباح أمس الأحد عون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) محمد العابد، البالغ من العمر 33 سنة، أثناء قيامه بإصلاح عطب كهربائي بسوسة الشمالية.
وأكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أن الفقيد، وهو أب لطفلين وزوجته حامل في أشهرها الأخيرة، فارق الحياة في ظروف مأساوية مشابهة لحوادث سابقة، إذ تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف الأعوان المباشرين والمتعاقدين مع الشركة بين سنتي 2021 و2024.
وأكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز أن الفقيد، وهو أب لطفلين وزوجته حامل في أشهرها الأخيرة، فارق الحياة في ظروف مأساوية مشابهة لحوادث سابقة، إذ تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف الأعوان المباشرين والمتعاقدين مع الشركة بين سنتي 2021 و2024.
وأوضح الكاتب العام للجامعة، سليم البوزيدي، في مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن فقرة Arrière-Plan من برنامج صباح الورد من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، أن التدخلات الميدانية ذات طبيعة خطرة وتتطلب إمكانيات وشروط سلامة أكبر مما هو متوفر حاليًا، لافتًا إلى أن الأعوان يتقاضون منحة خطر لا تتجاوز 86 دينارًا شهريًا رغم المخاطر العالية.
وأضاف أن عائلة الفقيد ستجد نفسها في وضعية اجتماعية صعبة بحكم أن الراحل لم يكمل 15 سنة عمل، وهو ما يحرم عائلته من جراية تقاعد كاملة.
وتحوّلت الحادثة إلى دعوات واسعة لمراجعة شروط السلامة المهنية وتحسين التعويضات والضمانات الاجتماعية لأعوان "الستاغ"، باعتبار أن الحادث يمثل جرس إنذار لتفادي مآسٍ مشابهة في المستقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313507