الذكاء الاصطناعي… ثورة تطرق أبواب تونس: قراءة معمّقة مع كريم أحراز

استضافت سماح مفتاح في برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان، كريم أحراز، عضو المكتب التنفيذي لكنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية "Conect"، في لقاء إذاعي ثري بالأفكار والرؤى، تناول الذكاء الاصطناعي من جذوره التاريخية إلى آفاقه المستقبلية، مروراً بتأثيره المباشر على المهن، والمخاطر التي ينطوي عليها، والفرص التي يتيحها للدول النامية.



ثورة بحجم اختراع السيارة



من البرمجة إلى البيانات الضخمة



مهن على عتبة التحول أو الاختفاء



من جوجل إلى الذكاء الاصطناعي… نقلة في طريقة التفكير



فرصة ذهبية لتونس وإفريقيا



مخاطر الاستعمار الرقمي



استراتيجيات الحماية والتأهيل



رسالة ختامية: "اركبوا الموجة… ولا تخافوا"



شبّه كريم أحراز دخول الذكاء الاصطناعي بحياة البشر بمرحلة ظهور، حين أحدثت نقلة نوعية غيّرت شكل العمل والحياة، وأزاحت مهن وخلقت أخرى. وأوضح أن الفرق الجوهري بينه وبين الإنترنت، هو أن الذكاء الاصطناعيوليست مجرد إضافة تقنية، لأنه:* يرى ويسمع ويفهم السياق.* يتعلّم ويتطور ذاتياً.* يدمجمع قدرات تحليلية متقدمة لإنتاج حلول في وقت قياسي.أعاد ضيف البرنامج رسم الخط الزمني لتطور الذكاء الاصطناعي:: بداية البرمجة الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي.: بروز البيانات الضخمة (Big Data) كوقود أساسي لهذا التطور.: ولادة نماذج ذكية متقدمة مثل ChatGPT، التي أتاحت للمستخدم العادي التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر وشامل.اعتبر أحراز أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مشيراً إلى مهن ستشهد تراجعاً كبيراً أو تختفي كلياً، منها:: بفضل دقة وسرعة الترجمة الآلية.: مع تطور برامج الأتمتة المالية.: بما فيها التعاقدات القانونية والتجارية.* بعض الأعمال الإدارية القائمة على التكرار وجمع البيانات.وفي المقابل، أشار إلى أن مهن مثل الطب والمحاماة ستشهد تحولاً في طبيعة عملها، حيث سيصبح الذكاء الاصطناعيترفع من الدقة وتختصر الوقت، دون أن تحل بالكامل محل الخبرة الإنسانية.شرح أحراز الفرق بين البحث التقليدي عبروبين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي:* جوجل يعرضللمعلومة.* الذكاء الاصطناعي ينتج، يمكن ضبطها لتأخذ شخصية خبير أو محامي أو طبيب وفق الطلب.وضرب مثالاً بطلب صياغة عقد قانوني، حيث يمكن للمستخدم أن يطلب من الذكاء الاصطناعي أن يتصرف كمحامٍ بخبرة ثلاثين سنة في القانون التونسي، فينتج نصاً مطابقاً للسياق المحلي.أكد أحراز أن الدول النامية، ومن بينها تونس، أماملتسريع اللحاق بركب التكنولوجيا، إذا تبنّت الذكاء الاصطناعي مبكراً ودمجته في التعليم والإدارة والاقتصاد. ولفت إلى أن عدداً من الكفاءات التونسية يعملون اليوم في كبرى شركات وادي السيليكون، ويساهمون في تطوير أبرز منصات الذكاء الاصطناعي في العالم.حذّر أحراز منالذي قد ينتج عن احتكار البيانات والتحكم في معالجتها من قبل قوى عالمية، مؤكداً أن السيطرة على البيانات تعني السيطرة على القرارات والمصائر. وأضاف أن السباق بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية هو في جوهرهقدّم ضيف البرنامج جملة من التوصيات العملية:1.منذ المراحل الأولى.2. تدريب المهنيين علىللتقنيات الجديدة.3. الاستثمار في4. وضع تشريعات واضحة لحماية البيانات.5. نشر الوعي الشعبي بأن الذكاء الاصطناعي أداة قوة إذا استُخدم بذكاء.اختتم كريم أحراز حديثه بتأكيد أن الذكاء الاصطناعيإذا كان الأخير قادراً على توجيهه واستثماره، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب شجاعة في التعلم والانفتاح، لا الانغلاق والخوف، لأن "من لا يركب الموجة اليوم، قد يجد نفسه خارج التاريخ غداً".