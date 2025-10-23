Babnet   Latest update 18:24 Tunis

الاولمبي الباجي يعلن رفع المنع من الانتداب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ef4284fec9694.49572926_fhqngikopjelm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 17:34
      
اعلنت الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي اليوم الخميس أنّه تمّ رفع قرار منع الإنتداب المسلّط على الفريق من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم وذلك على خلفية القضية المتعلقة بمنحة تكوين اللاعب المالي عبدولاي باتيلي .
واكدت الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي عبر الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي  التزامها بمواصلة العمل من أجل استقرار النادي وتنقيح وضعيّته الإدارية والمالية .
يذكر ان الاولمبي الباجي يحتل المركز قبل الاخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد 10 جولات من انطلاقها وفي رصيده 8 نقاط بعد انتصارين وتعادلين وست هزائم.

 


