الاولمبي الباجي يعلن رفع المنع من الانتداب

اعلنت الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي اليوم الخميس أنّه تمّ رفع قرار منع الإنتداب المسلّط على الفريق من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم وذلك على خلفية القضية المتعلقة بمنحة تكوين اللاعب المالي عبدولاي باتيلي .

واكدت الهيئة التسييرية للاولمبي الباجي عبر الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي التزامها بمواصلة العمل من أجل استقرار النادي وتنقيح وضعيّته الإدارية والمالية .

يذكر ان الاولمبي الباجي يحتل المركز قبل الاخير في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد 10 جولات من انطلاقها وفي رصيده 8 نقاط بعد انتصارين وتعادلين وست هزائم.





