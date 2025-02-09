فاطمة المسدي: "مستعدة لإلقاء محاضرة في إيران حول حقوق المرأة التونسية"

"كما سمحوا للإيرانيات بإلقاء محاضرة عن تجربتهن مع زواج المتعة في تونس، فإننا، من باب المعاملة بالمثل، مستعدات لإلقاء محاضرة في إيران حول حقوق المرأة التونسية واعتزازنا بمجلة الأحوال الشخصية."



أعلنت النائبة، عبر صفحتها الرسمية على، استعدادها للتوجه إلىمن أجل، وذلك ردًا على ندوة علمية أقيمت في تونس تناولت موضوع