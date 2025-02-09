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فاطمة المسدي: "مستعدة لإلقاء محاضرة في إيران حول حقوق المرأة التونسية"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 23:11 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت النائبة فاطمة المسدي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استعدادها للتوجه إلى إيران من أجل إلقاء محاضرة حول حقوق المرأة التونسية، وذلك ردًا على ندوة علمية أقيمت في تونس تناولت موضوع زواج المتعة.
وفي تدوينتها، كتبت المسدي:
"كما سمحوا للإيرانيات بإلقاء محاضرة عن تجربتهن مع زواج المتعة في تونس، فإننا، من باب المعاملة بالمثل، مستعدات لإلقاء محاضرة في إيران حول حقوق المرأة التونسية واعتزازنا بمجلة الأحوال الشخصية."




وجاء تصريح فاطمة المسدي بعد تنظيم المركز الثقافي الإيراني بتونس، بالتعاون مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، ندوة علمية بعنوان "مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتجربة التونسية"، وذلك في إطار الأسبوع الثقافي التونسي الإيراني الممتد من 7 إلى 12 فيفري الجاري.

حضر الندوة عدد من المختصين والأساتذة الجامعيين من تونس وإيران، حيث تمحورت المداخلات حول وضع المرأة في البلدين.


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