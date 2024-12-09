المحلّل المالي بسام النيفر يعلّق على التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2023

أداء قطاع البنوك:

التحديات الاقتصادية:

التحديات الاقتصادية العالمية:

سجل القطاع المصرفي صافي ربح بلغ 1.5 مليار دينار تونسي في 2023، كما ساهم بشكل كبير في إيرادات الدولة من خلال دفع حوالي 879 مليون دينار ضرائب.بلغت القروض المتداولة في القطاع المصرفي حوالي 86.6 مليار دينار في 2023، حصل القطاع الخاص على الحصة الكبرى من هذه القروض (71 مليار دينار). كان قطاع الخدمات الأكثر استفادة من القروض بنسبة 52%، تلاه القطاع الصناعي بـ 43%، بينما كانت حصة القطاع الفلاحي 4.6%.شهد القطاع زيادة في عدد القروض المصنفة، حيث بلغت نسبة القروض المصنفة 16.6% من إجمالي القروض في 2023، مقارنة بـ 13.6% في 2022. كما يعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من معدل تعثر يصل إلى 25.8%.يعاني القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من صعوبة في الوصول إلى التمويل، مما يساهم في زيادة معدلات التعثر.تسعى البنوك التونسية للامتثال للمعايير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال، حيث تواجه البنوك تحديات مستمرة في تحسين وضعها المالي.تحدث النيفر عن التأثيرات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية، خصوصًا في سوريا والشرق الأوسط. ورغم التوترات العالمية، حافظت أسعار النفط والغاز على استقرارها بفضل انخفاض الطلب من اقتصادات كبيرة مثل الصين والولايات المتحدة.تم التطرق أيضًا إلى احتمالات زيادة صادرات الغاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا، وتأثير العوامل السياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاعات في الشرق الأوسط، على أسواق الطاقة العالمية.تناولت المقابلة جوانب مهمة من أداء القطاع المصرفي التونسي ودوره في تمويل الاقتصاد، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر على تونس.