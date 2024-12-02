وقفة احتجاجية في معهد بالعمران الأعلى... بعد حادثة اعتداء على أستاذة

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شهد معهد ابن خلدون في منطقة العمران الأعلى بالعاصمة وقفة احتجاجية، نظمها أساتذة المعهد، للتنديد بحادثة اعتداء تعرّضت لها إحدى المربيات داخل المعهد. وتعرضت الأستاذة للرمي بالحجارة يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابتها في الرأس ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ونددت الوقفة بعدم إبلاغ زملاء الأستاذة بالحادثة في الوقت المناسب، حيث تم العلم بها فقط صباح اليوم الاثنين. وأشارت نقابة التعليم الأساسي إلى أن المندوب الجهوي للتربية لم يُبلغ بالحادثة إلا بعد تدخل الفرع الجامعي للنقابة.





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تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع حالة من الحزن في الأوساط التعليمية بعد حادثة انتحار أستاذ تربية إسلامية في ولاية المهدية، ما أثار جدلًا واسعًا حول الظروف التي يعيشها الإطار التربوي.



وأصدرت النقابة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت فيه تضامنها الكامل مع الأستاذة المصابة وطالبت بتوفير بيئة آمنة للإطار التربوي ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات.





