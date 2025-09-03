الزهروني: مداهمات أمنية تطيح بمجرمين خطيرين محل 17 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

نجحت الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني، مساء أمس، في تنفيذ مداهمات ليلية أسفرت عن إيقاف مجرمين خطيرين مفتش عنهما من قِبل عدد من الهياكل القضائية والأمنية.



الموقوف الأول، المكنى "لڨرج"، محل 7 مناشير تفتيش من أجل قضايا السرقة بالنطر، فيما تبيّن أنّ الموقوف الثاني محل 10 مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالسرقة من داخل محلات سكنية وتجارية.

