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احكام بين 3 و4 سنوات سجنا في حق اعوان امن بأحد الاسلاك الأمنية من اجل التدليس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 09:43 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قضت ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 و4 سنوات بحق عدد من أعوان الأمن بأحد الأسلاك الأمنية. جاءت هذه الأحكام على خلفية اتهامهم بتكوين وفاق والتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على منح مالية مخصصة للأعوان العاملين في المناطق الحدودية وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.
هذه الأحكام تأتي ضمن سلسلة جهود القضاء لمكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات.


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