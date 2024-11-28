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إسقاط مقترح ضريبة على الثروة في تونس بسبب النسبة المشطة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Novembre 2024 - 08:55 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أنه تم أمس إسقاط مقترح فرض ضريبة على الثروة. المقترح كان يستهدف الأفراد الذين يحققون دخلًا سنويًا خامًا يتراوح بين 150 ألف دينار و500 ألف دينار، بنسبة ضريبة تصل إلى 68% على الدخل السنوي الخام.

الهاني أشار إلى أن هذه الفئة، التي تمثل حوالي 1% من دافعي الضرائب، تسيطر على نحو 22% من الثروة في تونس. وبرر إسقاط المقترح بأن "النسبة المقترحة مشطة"، وفق تعبيره، بالرغم من أن مثل هذه الضرائب مطبقة في عدد من الدول الأوروبية.

...

كما تم خلال الجلسة دراسة مقترحات تعديل أخرى، تضمنت إضافة شريحة جديدة للأفراد الذين تتراوح مداخيلهم بين 50 ألف و70 ألف دينار سنويًا، مع فرض ضريبة بنسبة 40%. أما الدخل الذي يقل عن 50 ألف دينار سنويًا فسيخضع لضريبة نسبتها 29.63%.


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