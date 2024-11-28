صفاقس: الاحتفاظ بـ14 شخصًا على خلفية تعطل مشروع مستشفى بئر علي

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني، بالاحتفاظ بـ14 شخصًا على صلة بالتحقيقات حول تعطل إنجاز مشروع المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة في ولاية صفاقس، وفق تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة، هشام الكسيبي لاذاعة الديوان.



شملت قائمة المحتفظ بهم مسؤولين سابقين، منهم مديران جهويان للتجهيز ومدير جهوي سابق للصحة، بالإضافة إلى عدد من المهندسين المراقبين. وأكد الكسيبي أن النيابة العمومية ستقوم بإحالة المتهمين لاحقًا إلى أنظارها لتحديد القرارات المناسبة بشأنهم.





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يُذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية في الجهة، لكن تأخره أثار جدلًا واسعًا، مما أدى إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بالتأخير.