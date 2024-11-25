انطلاق المرحلة الثانية لتظاهرة Tunisian Crowdfunding Tour By CnBeesمن ولاية زغوان: دعم جديد لرواد الأعمال والمشاريع البيئية

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بلاغ صحفي - تنطلق من ولاية زغوان، تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي وبمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في مجال ريادة الأعمال والإحاطة بالباعثين الشبان، فعاليات المرحلة الثانية من تظاهرة Tunisian Crowdfunding Tour By CnBees، وذلك بداية من يوم 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2024 والتي تسعى بالأساس للتعريف بآليات التمويل التشاركي، كأداة بديلة لتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.



وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم بشراكة مع بنك تونس الإمارات (BTE)، المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع (CIFE)، منظمة الكشافة التونسية، إيناكتس تونس (Enactus)، وشركة BAKO Motors، بمشاركة صندوق الودائع والأمانات بتونس (CDC Tunisie)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية، مشروع JEUN’ESS، برنامج EU4Youth وجمعية تونس تضامنية واجتماعية، إلى إحداث دينامكية اقتصادية تنطلق من النسيج المحلي والجهوي، من خلال تقديم أدوات تقنية تشاركية تمكن باعثي المشاريع الية والتضامنية وحاصّة الشركات الأهلية وكذلك أصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى والحرفيين، من حلول تمويل مبتكرة تعتمد على التضامن المجتمعي والموارد الذاتية للتونسيين، ومن أساليب وأدوات تسويق عصرية تمكنهم من تثمين منتوجاتهم وخدماتهم ذات الأثر البيئي والاجتماعي وتطوّر من قدراتهم في إيجاد أسواق جديدة.

ويشمل برنامج التظاهرة معرضاً للمشاريع البيئية بولاية زغوان، يوم 29 نوفمبر بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن، إضافة إلى حلقات تكوين موجهة لباعثي المشاريع بمختلف معتمديات الجهة، بهدف التعريف بآليات التمويل الجماعي ودور التضامن في تنمية شراكات قادرة على خلق القيمة المضافة ومواطن الشغل المستدامة عبر دعم باعثي المشاريع من قبل التونسيين الفاعلين والمساهمين في مسار التغيير الإيجابي.



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وفيما يلي البرنامج كاملا:







وتأتي هذه المرحلة الثانية استكمالاً لمرحلة أولى امتدت من أفريل إلى أوت 2024، وشملت تنظيم أكثر من 30 لقاء وحلقة تكوين في 11 ولاية، بمشاركة جهات فاعلة مثل المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع (CIFE) ومنظمة الكشافة التونسية وجمعية تونس تضامنية واجتماعية (TunisESS). وقد ساهمت تلك الأنشطة في التعريف بالتمويل التشاركي وتحفيز رواد الأعمال على تطوير مشاريع ذات أثر إيجابي ومستدام.

وتعدّ هذه الفعالية فرصة لتسليط الضوء على هذا التوجه الجديد والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في الجهة كما ستكون نقطة انطلاق لبرنامج مماثل سيشمل خلال سنة 2025، 24 ولاية و272 معتمدية.

وستمكن الحركية التي سيحققها هذا البرنامج على المستوى الوطني من تكوين 720 عنصر شبابي يتوزعون على كل المحليات، لدعم باعثي المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي في إنجاح حملات التمويل التشاركي وذلك عبر تبسيط وتعميم آليات التضامن الجماعية. كما ستؤدي لتأسيس مركز خبرة في كل إقلبم لتطوير أساليب الإحاطة برواد المشاريع عبر آليات التعهيد الجماعي البيئي، هذا إضافة للأثر الإيجابي المنشود من عمليات التواصل والتوعية عبر مختلف القنوات الحضورية، الرقمنة والإعلامية ستمس بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 2 مليون تونسي، بما يضمن التجاوب الشعبي مع متطلبات التمويل الجماعي والتشاركي للمشاريع عن طريق الموارد الذاتية للتونسيين.

ولمزيد من التفاصيل بإمكان المهتمين الاطلاع والتسجيل في مختلف الأنشطة المبرمجة عبر موقع الواب https://tunisiancrowdfundingtour.com

وتأتي هذه المرحلة الثانية استكمالاً لمرحلة أولى امتدت من أفريل إلى أوت 2024، وشملت تنظيم أكثر من 30 لقاء وحلقة تكوين في 11 ولاية، بمشاركة جهات فاعلة مثل المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع (CIFE) ومنظمة الكشافة التونسية وجمعية تونس تضامنية واجتماعية (TunisESS). وقد ساهمت تلك الأنشطة في التعريف بالتمويل التشاركي وتحفيز رواد الأعمال على تطوير مشاريع ذات أثر إيجابي ومستدام.وتعدّ هذه الفعالية فرصة لتسليط الضوء على هذا التوجه الجديد والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في الجهة كما ستكون نقطة انطلاق لبرنامج مماثل سيشمل خلال سنة 2025، 24 ولاية و272 معتمدية.وستمكن الحركية التي سيحققها هذا البرنامج على المستوى الوطني من تكوين 720 عنصر شبابي يتوزعون على كل المحليات، لدعم باعثي المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي في إنجاح حملات التمويل التشاركي وذلك عبر تبسيط وتعميم آليات التضامن الجماعية. كما ستؤدي لتأسيس مركز خبرة في كل إقلبم لتطوير أساليب الإحاطة برواد المشاريع عبر آليات التعهيد الجماعي البيئي، هذا إضافة للأثر الإيجابي المنشود من عمليات التواصل والتوعية عبر مختلف القنوات الحضورية، الرقمنة والإعلامية ستمس بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 2 مليون تونسي، بما يضمن التجاوب الشعبي مع متطلبات التمويل الجماعي والتشاركي للمشاريع عن طريق الموارد الذاتية للتونسيين.ولمزيد من التفاصيل بإمكان المهتمين الاطلاع والتسجيل في مختلف الأنشطة المبرمجة عبر موقع الواب https://tunisiancrowdfundingtour.com