تفاصيل جديدة بخصوص حادثة اعتداء سائق تاكسي على تلميذة

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كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي، علي تركية، اليوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة اعتداء سائق تاكسي بالعنف على تلميذة.



وأكد في مداخلة على الجوهرة اف ام، نقلا عن مالك عربة التاكسي، ان السائق سلّم نفسه للسلطات الأمنية بعد تداول فيديو هذه الواقعة.





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وكانت الادارة العامة للامن الوطني أعلنت في بلاغ أمس أن الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى، قامت بجملة من التحريات للتعريف بهوية المعني ومحل سكناه ثم التحوّل إليه بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض عليه كما تم الإحتفاظ بالمعني من أجل "الإعتداء بالعنف على قاصر".



واستنكر نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي حادثة العنف معلنا في المقابل تحفظه على تفاصيل اخرى حدثت قبل تصوير مقطع الفيديو تحتوي على صور استفزازية، على حد قوله.

وكانت الادارة العامة للامن الوطني أعلنت في بلاغ أمس أن الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى، قامت بجملة من التحريات للتعريف بهوية المعني ومحل سكناه ثم التحوّل إليه بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض عليه كما تم الإحتفاظ بالمعني من أجل "الإعتداء بالعنف على قاصر".واستنكر نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي حادثة العنف معلنا في المقابل تحفظه على تفاصيل اخرى حدثت قبل تصوير مقطع الفيديو تحتوي على صور استفزازية، على حد قوله.