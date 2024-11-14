Babnet

تفاصيل جديدة بخصوص حادثة اعتداء سائق تاكسي على تلميذة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/taxi-pixabay.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Novembre 2024 - 09:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي، علي تركية، اليوم عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة اعتداء سائق تاكسي بالعنف على تلميذة.

وأكد في مداخلة على الجوهرة اف ام، نقلا عن مالك عربة التاكسي، ان السائق سلّم نفسه للسلطات الأمنية بعد تداول فيديو هذه الواقعة.

...


وكانت الادارة العامة للامن الوطني أعلنت في بلاغ أمس أن الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمرسى، قامت بجملة من التحريات للتعريف بهوية المعني ومحل سكناه ثم التحوّل إليه بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض عليه كما تم الإحتفاظ بالمعني من أجل "الإعتداء بالعنف على قاصر".

واستنكر نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي حادثة العنف معلنا في المقابل تحفظه على تفاصيل اخرى حدثت قبل تصوير مقطع الفيديو تحتوي على صور استفزازية، على حد قوله.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297443


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*