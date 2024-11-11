وزير الإقتصاد وسفير سنغافورة يؤكدان على توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز التعاون الإقتصادي.

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التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 ب Anthony Ang سفير سنغافورة بتونس مع الإقامة بسنغافورة.

وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التركيز على السبل والفرص المتوفرة لدى البلدين لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار و التبادل.



واستعرض سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار مزايا تونس التفاضلية من ذلك بالخصوص، الإستقرار السياسي وكفاءة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي ما يجعل من تونس منصة حيوية للإستثمارات الخارجية لاسيما السنغافورية للتوجه نحو عديد الاسواق المجاورة وخاصة الأسواق الأفريقية.



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كما أكد الوزير على أهمية التواصل بين الجانبين للتعريف أكثر بمزايا وفرص الشراكة المتاحة خاصة عبر تكثيف التظاهرات الترويجية واللقاءات بين القطاع الخاص و هياكل المساندة في كل من تونس وسنغافورة خدمة للمصلحة المشتركة.

من جانبه أعرب Anthony Ang عن حرص بلاده واهتمامها بمزيد توطيد العلاقات الإقتصادية الثنائية، مؤكدا على توفر العديد من الفرص لبناء شراكة مثمرة بين الجانبين خاصة في القطاعات الواعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة والتجديد والسياحة واللوجستيك ومجال الخدمات المالية والتكوين المهني.