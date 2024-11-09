حدث في متل هذا اليوم،9 نوفمبر
فيما يلي بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل هذا اليوم، 9 نوفمبر:
1799: انقلاب 18 برومير في فرنسا، حيث قام نابليون بونابرت بالاستيلاء على السلطة، منهياً حكم "المديرين" وممهداً الطريق لحكمه كإمبراطور.
1799: انقلاب 18 برومير في فرنسا، حيث قام نابليون بونابرت بالاستيلاء على السلطة، منهياً حكم "المديرين" وممهداً الطريق لحكمه كإمبراطور.
1918: إعلان جمهورية فايمار في ألمانيا بعد استقالة القيصر فيلهلم الثاني، مما أدى إلى نهاية الملكية الألمانية.
1938: "ليلة الكريستال" (Kristallnacht) في ألمانيا والنمسا، حيث قامت القوات النازية بمهاجمة وتدمير الممتلكات اليهودية، مما اعتُبر بداية لموجة من الاضطهادات ضد اليهود في فترة الحرب العالمية الثانية.
1989: سقوط جدار برلين، الذي كان يفصل بين برلين الشرقية والغربية، مما شكل بداية لانتهاء الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا.
2005: انطلاق الاحتجاجات في فرنسا بسبب التمييز ضد الشباب من أصول مهاجرة، والتي استمرت لأسابيع وشملت عدة مناطق.
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