حدث في متل هذا اليوم،9 نوفمبر

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فيما يلي بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل هذا اليوم، 9 نوفمبر:



1799: انقلاب 18 برومير في فرنسا، حيث قام نابليون بونابرت بالاستيلاء على السلطة، منهياً حكم "المديرين" وممهداً الطريق لحكمه كإمبراطور.





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1918: إعلان جمهورية فايمار في ألمانيا بعد استقالة القيصر فيلهلم الثاني، مما أدى إلى نهاية الملكية الألمانية.



1938: "ليلة الكريستال" (Kristallnacht) في ألمانيا والنمسا، حيث قامت القوات النازية بمهاجمة وتدمير الممتلكات اليهودية، مما اعتُبر بداية لموجة من الاضطهادات ضد اليهود في فترة الحرب العالمية الثانية.



1989: سقوط جدار برلين، الذي كان يفصل بين برلين الشرقية والغربية، مما شكل بداية لانتهاء الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا.



2005: انطلاق الاحتجاجات في فرنسا بسبب التمييز ضد الشباب من أصول مهاجرة، والتي استمرت لأسابيع وشملت عدة مناطق.

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