كمال رُبانة: إذاعات خاصة ستغلق أبوابها

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أكد محمد كمال رُبانة، رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، أن هناك إذاعات ستغلق أبوابها بسبب الأزمة المالية الخانقة.



كما بيّن رُبانة في مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أن إذاعات لم تصرف أجور الصحفيين والموظفين والعملة منذ أكثر من 8 أشهر، وقد أرجع ذلك الى تراجع مداخيل هذه المؤسسات المُتأتية خاصة من الإشهار من جهة، والى ارتفاع معلوم البث من جهة أخرى.





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وأشار المتحدث الى أنه طالب خلال جلسة الإستماع له من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بإعفاءات ب50% من الدُيون وجدولة البقية، بالإضافة الى تعديل قيمة البث وإقرار معلوم قار للإذاعات الجهوية و 50 ألف دينار على كُل "ذبذبة" ، كما تمّ خلال الجلسة اقتراح اقتطاع نسبة تتراوح من 10 الى 15 في المئة من قيمة الإشهار الإذاعي لفائدة الديوان الوطني للإرسال.

هذا ودعا محمد كمال روبانة الى تغيير تصنيف نشاط الإذاعات من تجاري الى ثقافي موضحا أن الإذاعات تقدم خدمات ولا تمارس نشاط تجاريا.

وأشار المتحدث الى أنه طالب خلال جلسة الإستماع له من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بإعفاءات ب50% من الدُيون وجدولة البقية، بالإضافة الى تعديل قيمة البث وإقرار معلوم قار للإذاعات الجهوية و 50 ألف دينار على كُل "ذبذبة" ، كما تمّ خلال الجلسة اقتراح اقتطاع نسبة تتراوح من 10 الى 15 في المئة من قيمة الإشهار الإذاعي لفائدة الديوان الوطني للإرسال.هذا ودعا محمد كمال روبانة الى تغيير تصنيف نشاط الإذاعات من تجاري الى ثقافي موضحا أن الإذاعات تقدم خدمات ولا تمارس نشاط تجاريا.