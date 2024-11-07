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مفقودة من ثلاث اسابيع : العثور على جثة سيرين في البحر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 10:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تم اليوم العثور على جثة "سيرين " فتاة المرسى المفقودة منذ ثلاث اسابيع جثة هامدة في البحر وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.
كما تم اذن فتح بحث في الغرض ..

وكانت درة بن غشام شقيقة الفقيدة نشرت الخميس 7 نوفمبر تدوينة في صفحتها على موقع الفايسبوك، أعلنت من خلالها عن وفاة شقيقتها سيرين المفقودة تقريبا منذ 3 أسابيع.
...

رحم الله الفقيدة وألهم أهلها جميل الصبر والسلوان


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