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حدث في متل هذا اليوم،7 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 07:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في مثل هذا اليوم، 7 نوفمبر، وقعت أحداث هامة عبر التاريخ، منها:

1917 - اندلاع الثورة البلشفية في روسيا: الثورة التي أسست للاتحاد السوفيتي. تحت قيادة فلاديمير لينين، قام البلاشفة بالاستيلاء على السلطة وإقامة أول حكومة شيوعية.

...

1944 - إعادة انتخاب فرانكلين روزفلت رئيسًا للولايات المتحدة: روزفلت يصبح أول رئيس أمريكي يُنتخب لولاية رابعة غير مسبوقة، ما يضعه كأحد أطول الرؤساء خدمةً في تاريخ البلاد.

1987 - اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي: انفجرت قنبلة على متن مروحية كانت تقل كرامي، والذي كان في منصب رئيس الوزراء عدة مرات منذ 1955.

2004 - وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات: عرفات، الذي قاد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، كان أحد الرموز البارزة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وحصل على جائزة نوبل للسلام.

2019 - استقالة الرئيس البوليفي إيفو مورالس: وسط احتجاجات واتهامات بالتزوير في الانتخابات، استقال مورالس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا.
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