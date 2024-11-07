حدث في متل هذا اليوم،7 نوفمبر
في مثل هذا اليوم، 7 نوفمبر، وقعت أحداث هامة عبر التاريخ، منها:
1917 - اندلاع الثورة البلشفية في روسيا: الثورة التي أسست للاتحاد السوفيتي. تحت قيادة فلاديمير لينين، قام البلاشفة بالاستيلاء على السلطة وإقامة أول حكومة شيوعية.
1917 - اندلاع الثورة البلشفية في روسيا: الثورة التي أسست للاتحاد السوفيتي. تحت قيادة فلاديمير لينين، قام البلاشفة بالاستيلاء على السلطة وإقامة أول حكومة شيوعية.
1944 - إعادة انتخاب فرانكلين روزفلت رئيسًا للولايات المتحدة: روزفلت يصبح أول رئيس أمريكي يُنتخب لولاية رابعة غير مسبوقة، ما يضعه كأحد أطول الرؤساء خدمةً في تاريخ البلاد.
1987 - اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي: انفجرت قنبلة على متن مروحية كانت تقل كرامي، والذي كان في منصب رئيس الوزراء عدة مرات منذ 1955.
2004 - وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات: عرفات، الذي قاد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، كان أحد الرموز البارزة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وحصل على جائزة نوبل للسلام.
2019 - استقالة الرئيس البوليفي إيفو مورالس: وسط احتجاجات واتهامات بالتزوير في الانتخابات، استقال مورالس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا.
Generated by AI
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297040