Orange Tunisie célèbre la 15ème édition de l’Orange Summer Challenge : les jeunes talents au cœur de l’innovation durable
Communiqué de Presse - Orange Tunisie a organisé, le mercredi 22 octobre, au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture, la cérémonie de clôture de la 15ème édition de l’Orange Summer Challenge (OSC). Cet événement phare du réseau des Orange Digital Centers en Afrique et au Moyen-Orient réunit chaque année les jeunes talents tunisiens passionnés par la technologie et l’innovation.
Startup4Good : des solutions durables créées par les talents de demain
Placée sous le thème « Startup4Good : des solutions durables portées par les talents de demain ! », cette édition a rassemblé 25 jeunes stagiaires qui ont accompagné 4 porteurs de projets dans le but de transformer leurs idées innovantes en solutions technologiques concrètes.
Durant trois mois, les participants ont bénéficié d’un encadrement intensif assuré par l’école du Code « Orange Developer Center », le FabLab Solidaire de la Fondation Orange Tunisie « EL FabSpace Lac », ainsi que par les partenaires AWS, META, Dar Blockchain & The Hashgraph Association et le PNUD.
Plus de 50 sessions de formation et de mentorat ont été proposées, couvrant des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, le cloud computing et la gestion financière.
Quatre projets innovants au service du développement durableLes jeunes talents ont présenté des solutions concrètes face aux défis liés à l’environnement, à l’économie circulaire, à l’agriculture et à la gestion de l’eau :
* AlgaePool : production locale de spiruline via des unités modulaires conçues à partir de containers recyclés.
* Valbio Déchets Composites : valorisation des déchets plastiques et des résidus agricoles en granulés écologiques et filaments 3D.
* Bean Back : revalorisation du marc de café pour des usages dans la cosmétique, l’agriculture et l’agroalimentaire.
* WEDTECT – DripIn : système intelligent de détection des fuites d’eau basé sur l’IA et le cloud pour optimiser la gestion des ressources hydriques.
Devant plus de 300 invités issus des milieux académique, professionnel et médiatique, les participants ont présenté leurs projets lors d’une session de pitch. Le public, impressionné par leur créativité et leur esprit d’innovation, a voté en direct pour élire les projets les plus prometteurs.
Récompenses et ouverture sur l’internationalLes lauréats ont été récompensés par Orange Tunisie selon le classement suivant :
* 1er prix – 7 000 DT : WEDTECT – DripIn
* 2ème prix – 5 000 DT : Bean Back
* 3ème prix – 3 000 DT : AlgaePool
* 4ème prix – 2 000 DT : Valbio Déchets Composites
Les équipes gagnantes représenteront la Tunisie à la finale internationale de l’Orange Summer Challenge, aux côtés des lauréats des 14 autres pays du réseau Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient. Les meilleurs projets bénéficieront d’un accompagnement stratégique et de financements dédiés pour accélérer leur passage à l’échelle.
