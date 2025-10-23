Orange Tunisie célèbre la 15ème édition de l’Orange Summer Challenge : les jeunes talents au cœur de l’innovation durable

Communiqué de Presse - Orange Tunisie a organisé, le mercredi 22 octobre, au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture, la cérémonie de clôture de la 15ème édition de l’Orange Summer Challenge (OSC). Cet événement phare du réseau des Orange Digital Centers en Afrique et au Moyen-Orient réunit chaque année les jeunes talents tunisiens passionnés par la technologie et l’innovation.



Startup4Good : des solutions durables créées par les talents de demain



Quatre projets innovants au service du développement durable



Récompenses et ouverture sur l’international



propos de l’Orange Summer Challenge



Placée sous le thème, cette édition a rassembléqui ont accompagnédans le but de transformer leurs idées innovantes en solutions technologiques concrètes.Durant trois mois, les participants ont bénéficié d’unassuré par l’école du Code « Orange Developer Center », le FabLab Solidaire de la Fondation Orange Tunisie « EL FabSpace Lac », ainsi que par les partenaires AWS, META, Dar Blockchain & The Hashgraph Association et le PNUD.Plus deont été proposées, couvrant des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, le cloud computing et la gestion financière.Les jeunes talents ont présenté des solutions concrètes face aux défis liés à l’environnement, à l’économie circulaire, à l’agriculture et à la gestion de l’eau :: production locale de spiruline via des unités modulaires conçues à partir de containers recyclés.: valorisation des déchets plastiques et des résidus agricoles en granulés écologiques et filaments 3D.: revalorisation du marc de café pour des usages dans la cosmétique, l’agriculture et l’agroalimentaire.: système intelligent de détection des fuites d’eau basé sur l’IA et le cloud pour optimiser la gestion des ressources hydriques.Devant plus deissus des milieux académique, professionnel et médiatique, les participants ont présenté leurs projets lors d’une session de pitch. Le public, impressionné par leur créativité et leur esprit d’innovation, a voté en direct pour élire les projets les plus prometteurs.Les lauréats ont été récompensés parselon le classement suivant :: WEDTECT – DripIn: Bean Back: AlgaePool: Valbio Déchets CompositesLes équipes gagnantes représenteront la Tunisie à la, aux côtés des lauréats des 14 autres pays du réseau Orange Digital Center en Afrique et au Moyen-Orient. Les meilleurs projets bénéficieront d’un accompagnement stratégique et de financements dédiés pour accélérer leur passage à l’échelle.Créé en 2010, l’Orange Summer Challenge (OSC) est un programme de stage d'été sous forme de compétition, organisé dans le réseau des Orange Digital Centers. Il offre aux jeunes l’opportunité de développer leurs compétences techniques, entrepreneuriales et humaines, tout en participant activement à la résolution de défis sociétaux grâce à la technologie.