بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة
تقدّم الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة منافسات قوية ضمن مجموعتي البطولة، وذلك يومي السبت والأحد، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
السبت 13 ديسمبر 2025
* قاعة المشاتل
* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي (16:00) (دون جمهور)
* قاعة جلال غراب بالمرسى
* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد (16:00) (دون جمهور)
الأحد 14 ديسمبر 2025
* قاعة بوسالم
* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي (15:00)
المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025
* قاعة مساكن
* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي (17:00)
* قاعة حمام الأغزاز
* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف (16:00)
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس (16:00)
