بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّم الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة منافسات قوية ضمن مجموعتي البطولة، وذلك يومي السبت والأحد، وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى





السبت 13 ديسمبر 2025





* قاعة المشاتل



* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي (16:00) (دون جمهور)

* قاعة جلال غراب بالمرسى



* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد (16:00) (دون جمهور)



الأحد 14 ديسمبر 2025



* قاعة بوسالم



* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي (15:00)



المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025



* قاعة مساكن



* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي (17:00)

* قاعة حمام الأغزاز



* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف (16:00)

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس



* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس (16:00) * الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي (16:00)* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد (16:00)* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي (15:00)* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي (17:00)* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف (16:00)* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس (16:00)