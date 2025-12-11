Babnet   Latest update 18:49 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 18:07
      
تقدّم الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة منافسات قوية ضمن مجموعتي البطولة، وذلك يومي السبت والأحد، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى


السبت 13 ديسمبر 2025


* قاعة المشاتل

* الزيتونة الرياضية – النادي الأولمبي القليبي (16:00) (دون جمهور)
* قاعة جلال غراب بالمرسى

* مستقبل المرسى – سعيدية سيدي بوسعيد (16:00) (دون جمهور)

الأحد 14 ديسمبر 2025

* قاعة بوسالم

* مولدية بوسالم – الترجي الرياضي (15:00)

المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025

* قاعة مساكن

* النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي (17:00)
* قاعة حمام الأغزاز

* فتح حمام الأغزاز – نادي حمام الأنف (16:00)
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

* النادي الصفاقسي – جمعية اتصالات صفاقس (16:00)


babnet

Babnet

