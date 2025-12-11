Babnet   Latest update 22:07 Tunis

توزر: ضبط كافة المواعيد المتعلقة بإتمام إجراءات الحج لموسم 2026 (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 21:05
      
 ضبطت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر كافة المواعيد المتعلقة بإتمام إجراءات الحج للعام 2026، حيث برمجت تنظيم الشباك الموحد لإتمام اجراءات السفر إلى البقاع المقدسة يوم 13 ديسمبر الجاري وسيخصّص لاقتطاع تذاكر السفر، وإجراءات الصرف والإقامة والخدمات عن طريق شركة الخدمات الوطنية والإقامات، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية عماد المهيدي.
وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات" أن رحلة حجيج الجهة، وعددهم 98 حاجا وحاجة، لهذا العام ستؤمنها الخطوط الجوية السعودية ذهابا وإيابا وسيقع تحديد موعد الرحلة لاحقا، وفق قوله.
 وأشار إلى أن يوم 15 ديسمبر سيشهد انطلاق الدروس التوعوية للمترشحين للحج وذلك على مرحلتين، مرحلة أولى قبل شهر رمضان، ومرحلة ثانية بعده، يتلقى فيها الحجيج دروسا نظرية وتطبيقية حول المناسك والعمرة، وكل ما يتعلق بأداء هذه الفريضة.

وأضاف أن استعدادات الإدارة الجهوية للشؤون الدينية انطلقت منذ فترة بتحديد القائمة النهائية للحجيج، تلتها عملية التسجيل ثم القيام بالفحص الطبي والتحاليل الضرورية في مدرسة التمريض بتوزر، فيما انطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية بالأئمة الخطباء والوعاظ الدينين والمدرسين الذين سيؤمنون الدروس التوعوية.

وأبرز أن الاجتماع المنتظم اليوم تطرّق إلى ضرورة توحيد الخطاب الديني الموجه للحجيج، والإحاطة بهم من جميع النواحي، وتقديم التوصيات المتعلقة بالمناسك أو الإقامة والتنقل لإنجاح رحلة الحج، مؤكدا أنّه سيقع تكثيف الدروس لتأهيل الحجاج تأهيلا كاملا والإحاطة بهم في البقاع المقدسة عن طريق مرشدين ومرافقين.


