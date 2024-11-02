بتمويل قطري: تسليم 810 وحدة سكنية في السيجومي

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أشرف صباح اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 كل من وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وسفير دولة قطر بتونس زايد بن سعيد الخيارين على فعاليات تسليم مساكن مشروع مجمع الدوحة السكني بسيدي حسين السيجومي في تونس العاصمة المموّل من قبل دولة قطر والموجه لمعاضدة جهود الحكومة التونسية في توفير المسكن للفئات محدودة الدخل.



يتكون المشروع من 810 وحدة سكنية "صنف جماعي" موزعة على 10 مقاسم، مع ما يحتاجه هذا المجمع من مختلف المرافق بكلفة ناهزت عن 29 مليون دولار أمريكي. وعلى إثر تسليم عقود ومفاتيح المساكن إلى مستحقيها، ثمنت الوزيرة جهود من انجزوا هذا المشروع لإتمامه في أحسن الظروف مشيدة بمتانة علاقة الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وثمنت مساهمة صندوق قطر للتنمية في المساهمة في تمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية في تونس.



يتكون المشروع من 810 وحدة سكنية "صنف جماعي" موزعة على 10 مقاسم، مع ما يحتاجه هذا المجمع من مختلف المرافق بكلفة ناهزت عن 29 مليون دولار أمريكي. وعلى إثر تسليم عقود ومفاتيح المساكن إلى مستحقيها، ثمنت الوزيرة جهود من انجزوا هذا المشروع لإتمامه في أحسن الظروف مشيدة بمتانة علاقة الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وثمنت مساهمة صندوق قطر للتنمية في المساهمة في تمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية في تونس.

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وذكّرت الوزيرة، بحرص سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على التسريع في تسليم كل المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في كنف الشفافية والعدل والاستحقاق.



من جانبه أكد سفير دولة قطر بتونس زايد بن سعيد الخيارين على قوة العلاقات بين تونس وقطر والعزم الذي يحدو سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس قيس سعيد على مواصلة تمتينها لتكون في مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين عبر مزيد دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات وانجاز مشاريع جديدة خاصة في المجال الاجتماعي والتنموي.

