وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

تمحور لقاء جمع وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، بيل بزي، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة لاسيّما التحول الرقمي في الصحة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين جودة الخدمات الصحية.



وتناول اللقاء المنعقد بمقر وزارة الحصة، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة، أيضا آليات تطوير وتكوين الموارد البشرية والصحة الوقائية والبحث العلمي والترصد الوبائي ومقاومة الجوائح، في إطار مقاربة صحة واحدة ودفع الإستثمار في قطاع الصحّة.









وأكد وزير الصحّة حرص تونس على تسريع إنجاز مشاريع صحيّة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، مبرزا أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم إصلاح وتطوير المنظومة الصحية.

