Babnet

الافراج عن القيادية بالدستوري الحر مريم ساسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663367b1bdfef4.25247516_lhfpgjeqknimo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 11:45 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تقرر اليوم الافراج عن القيادية بالدستوري الحر مريم ساسي من سجن ايقافها .
وللتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي، مدة ثمانية أشهر ،وذلك في القضية المتهمة فيها بتعمد اخفاء ادلة جريمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296620


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 12:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*