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تقرر اليوم الافراج عن القيادية بالدستوري الحر مريم ساسي من سجن ايقافها .

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي، مدة ثمانية أشهر ،وذلك في القضية المتهمة فيها بتعمد اخفاء ادلة جريمة.

