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وفيات وجرحى في حادث مرور بكتّانة من ولاية قابس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 09:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشفت إذاعة تطاوين عن وفاة وجرح عدد من الأشخاص في حادث مرور مروع في منطقة كنانة من ولاية قابس اليوم الأربعاء.
وقد عرضت إذاعة " تطاوين" مشاهد للحادث حيث احترقت احدى السيارات نتيجة الاصطدام قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من اطفائها.
وقد حضر الحرس الوطني وقوات الإسعاف على عين المكان لنقل الجرحى.

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