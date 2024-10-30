وفيات وجرحى في حادث مرور بكتّانة من ولاية قابس

كشفت إذاعة تطاوين عن وفاة وجرح عدد من الأشخاص في حادث مرور مروع في منطقة كنانة من ولاية قابس اليوم الأربعاء.وقد عرضت إذاعة " تطاوين" مشاهد للحادث حيث احترقت احدى السيارات نتيجة الاصطدام قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من اطفائها.وقد حضر الحرس الوطني وقوات الإسعاف على عين المكان لنقل الجرحى.