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بعد 9 سنوات من العمل، صحيفة الشارع المغاربي تعلن توقفها عن الصدور

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الاعلامية ورئيسة تحرير الشارع المغاربي كوثر زنطور
Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 21:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت الثلاثاء 29 أكتوبر، صحيفة الشارع المغاربي الاسبوعية عن توقفها عن الصدور بعد 9 سنوات من اصدارها بسبب الصعوبات المالية.
وأكدت صحيفة الشارع المغاربي أنها بلغت مرحلة الانهيار والعجز عن الايفاء بالتزاماتها المادية جراء حرمانها من الاشهار مشددة على ضرورة معالجة شاملة لقطاع الصحافة المكتوبة ووضع المهنة الصحفية المهددة بالاندثار.


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