بعد 9 سنوات من العمل، صحيفة الشارع المغاربي تعلن توقفها عن الصدور

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أعلنت الثلاثاء 29 أكتوبر، صحيفة الشارع المغاربي الاسبوعية عن توقفها عن الصدور بعد 9 سنوات من اصدارها بسبب الصعوبات المالية.

وأكدت صحيفة الشارع المغاربي أنها بلغت مرحلة الانهيار والعجز عن الايفاء بالتزاماتها المادية جراء حرمانها من الاشهار مشددة على ضرورة معالجة شاملة لقطاع الصحافة المكتوبة ووضع المهنة الصحفية المهددة بالاندثار.