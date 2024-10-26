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قرطاج: محاصرة مجرم خطير محل 14 منشور تفتيش في قضايا محاولة القتل والأضرار بملك الغير

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى و اعوان مركزي الأمن الوطني بالمرسى الشرقية و الغربية من القبض على مصنف خطير محل 14 منشور تفتيش مورّط في قضية محاولة قتل وقضايا اعتداء بالعنف الشديد، الإضرار بملك الغير، السرقة، السلب باستعمال العنف محاولة القتل العمد رفقة 3 أنفار أحدهم تعلّقت به قضايا سرقة واعتداء بالعنف الشديد.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.


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