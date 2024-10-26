قرطاج: محاصرة مجرم خطير محل 14 منشور تفتيش في قضايا محاولة القتل والأضرار بملك الغير
تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى و اعوان مركزي الأمن الوطني بالمرسى الشرقية و الغربية من القبض على مصنف خطير محل 14 منشور تفتيش مورّط في قضية محاولة قتل وقضايا اعتداء بالعنف الشديد، الإضرار بملك الغير، السرقة، السلب باستعمال العنف محاولة القتل العمد رفقة 3 أنفار أحدهم تعلّقت به قضايا سرقة واعتداء بالعنف الشديد.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
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