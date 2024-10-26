حدث في متل هذا اليوم، 26 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671c82a3859512.19767354_oqhpenkmfilgj.jpg width=100 align=left border=0>

في مثل هذا اليوم، 26 أكتوبر، وقعت العديد من الأحداث التاريخية المهمة، منها:



1973 - انتهاء حرب أكتوبر: بدأت محادثات وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، مما أدى إلى انتهاء الحرب. تُعرف أيضًا بحرب العاشر من رمضان.





...



1978 - توقيع اتفاقية كامب ديفيد: تمت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، والتي وضعت الأسس للسلام بين البلدين.



1984 - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن: بعد سنوات من انقطاعها، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن في أعقاب توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد.



2001 - قمة شانغهاي للتعاون: تأسست منظمة شانغهاي للتعاون في قمة عقدت بمدينة شانغهاي، حيث انضمت إليها عدة دول لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد.



2004 - وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها، كان له دور كبير في بناء الدولة وتطويرها حتى أصبحت من الدول الرائدة في المنطقة.



هذه بعض الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في مثل هذا اليوم، والعديد من هذه الأحداث ساهمت في تشكيل التاريخ المعاصر.