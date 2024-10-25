بطاقات ايداع بالسجن في حق 8 اعوان وعملة بالشركة التونسية للخطوط الأرضية من أجل تدليس الشهائد العلمية
أصدر الجمعة 25 أكتوبر، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بأريانة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثمانية أعوان وعملة
بالخطوط التونسية للخدمات الارضية بتهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما نقلته اذاعة موزاييك أف ام.
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت اذنت نهاية الاسبوع الماضي بالاحتفاظ بالمظنون فيهم على اثر شكاية تقدم بها في الغرض الممثل القانوني للشركة من اجل شبهات تدليس الشهاىد العلمية
يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت اذنت نهاية الاسبوع الماضي بالاحتفاظ بالمظنون فيهم على اثر شكاية تقدم بها في الغرض الممثل القانوني للشركة من اجل شبهات تدليس الشهاىد العلمية
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