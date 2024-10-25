المطالبة بالترفيع في عداد التاكسي من 900 مليم الى دينارين

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أكد فوزي الخبوشي، أمين عام إتحاد التاكسي الفردي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، أن المهنيين و النقابات اقترحوا الترفيع في تعريفة العداد من 900 مليم الى دينارين.



وبين الخبوشي في اتصال هاتفي لاذاعة الجوهرة أف-أم، أن هناك مساع حثيثة لحلحلة الموضوع والترفيع في ضربة العداد، داعيا سلطة الإشراف الى الأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي يعيشها أهل القطاع وخاصة أن اجرة التاكسي لم تعد كافية لتغطية مصاريف وسيلة النقل.

وأشار المتحدث الى أن معدل عامل سائق التاكسي اليومي 14 ساعة عمل مايفسر ارتفاع نسبة اصابة المهنيين بعديد الأمراض.



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