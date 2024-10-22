10 فتيات امام الدائرة الجنائية... الاسباب

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جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،7 فتيات كما مثل معهن في حالة سراح 3 فتيات اخريات وتتعلق القضية باتهامهن في قضية ذات صبغة ارهابية .



وطلب محامو بعض المتهمات تأجيل المحاكمة لمزبد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.

