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10 فتيات امام الدائرة الجنائية... الاسباب

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 17:11 قراءة: 0 د, 16 ث
      
جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،7 فتيات كما مثل معهن في حالة سراح 3 فتيات اخريات وتتعلق القضية باتهامهن في قضية ذات صبغة ارهابية .

وطلب محامو بعض المتهمات تأجيل المحاكمة لمزبد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.


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