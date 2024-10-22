10 فتيات امام الدائرة الجنائية... الاسباب
جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،7 فتيات كما مثل معهن في حالة سراح 3 فتيات اخريات وتتعلق القضية باتهامهن في قضية ذات صبغة ارهابية .
وطلب محامو بعض المتهمات تأجيل المحاكمة لمزبد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
وطلب محامو بعض المتهمات تأجيل المحاكمة لمزبد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
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