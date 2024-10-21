قضية الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات : 12 ديسمبر محاكمة رجل أعمال معروف

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حددت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،موعد 12 ديسمبر المقبل لمحاكمة رجل أعمال معروف ينشط في قطاع بيع التجهيزات الإلكترونية تحصل على قروض بنكية من بنوك عمومية دون ضمانات.



يذكر ان رجل الاعمال المذكور قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة وقد طلب محاميه في الجلسة الفارطة التاخير لانتظار مآل الصلح الجزائي.