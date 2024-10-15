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الجزائر: اطلاق سراح الفتاة التونسية دنيا قاني

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 13:05 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد المحامي الجزائري فيصل درويش، في تصريح للديوان اف ام، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، أنه تم اطلاق سراح الفتاة التونسية دنيا قاني، التي حُكمت بالسجن لمدة سنة، مع ايقاف العقوبة في حقها مبينا أنها ستعود لتونس مساء اليوم وفق قوله
وكانت دنيا قاني، نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا حيث اعتبر فيه اساءة للجزائر.

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وكانت قضية المؤثرة التونسية دنيا القاني، المعروفة بنشر فيديوهات عن المكياج، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية والجزائرية، بعد نشرها فيديو تقول فيه "إن الجزائر خطيرة جداً وغير آمنة للنساء."
وأدى الفيديو إلى اعتقالها وإحالتها للتحقيق، ثم محاكمتها في زمن قياسي لم يتعدَّ يومين.
ووجّهت السلطات الجزائرية لها تهمة الإساءة للغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أفعال غير صحيحة إلى موظف عمومي، ما أثار حملة تضامن واسعة مع القاني.


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